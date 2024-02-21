شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالًا بيوم التأسيس.. جلسة حوارية وأمسية شعرية في مركز التواصل الحضاري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نظم مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري اليوم الأربعاء، ملتقى "يوم بدينا" بالتزامن مع يوم التأسيس، بحضور الأمين العام للمركز د. عبد الله الفوزان، ونائب الأمين العام إبراهيم العسيري، وعدد من المختصين والمهتمين والباحثين في التاريخ.
وفي بداية اللقاء رحب د. الفوزان بالضيوف، مبديًا سعادته بالملتقى الذي ينظمه المركز في إطار تفاعله مع المناسبات الوطنية، وهي جزء مهم من رسالته وأهدافه، ومنها يوم التأسيس الذي نستلهم من خلاله ذكرى بدايات المملكة وتأسيسها.
واستعرضت الجلسة ملامح تاريخية لنجد قبل عام 1139هـ، وقراءة لمرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى، ولمحة تاريخية عن الدولة السعودية الثانية، والشواهد التاريخية التي كان لها الأثر في بنائها. بالإضافة إلى مراحل البناء والتوحيد للدولة السعودية الثالثة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله- والنهضة التي شهدتها المملكة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وفي نهاية الجلسة أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشاعران محمد القرقاح وعبدالإله المري، وأدارها نايف القويفل، قدما خلالها عددًا من القصائد التي تجسِّد هذه المناسبة الوطنية، وتستلهم عزيمة جميع أئمة الدولة وملوكها الذين أسهموا في مراحل بنائها.
وفي بداية اللقاء رحب د. الفوزان بالضيوف، مبديًا سعادته بالملتقى الذي ينظمه المركز في إطار تفاعله مع المناسبات الوطنية، وهي جزء مهم من رسالته وأهدافه، ومنها يوم التأسيس الذي نستلهم من خلاله ذكرى بدايات المملكة وتأسيسها.
جلسة "يوم بدينا"تلا ذلك جلسة حوارية تحت عنوان "يوم بدينا"، تحدث فيها أستاذ الدراسات الحضارية د. إبراهيم المزيني، والباحث في التاريخ د. حمد العنقري، وأدار الجلسة مدير المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي" د. عبدالسلام الوائل.
واستعرضت الجلسة ملامح تاريخية لنجد قبل عام 1139هـ، وقراءة لمرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى، ولمحة تاريخية عن الدولة السعودية الثانية، والشواهد التاريخية التي كان لها الأثر في بنائها. بالإضافة إلى مراحل البناء والتوحيد للدولة السعودية الثالثة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله- والنهضة التي شهدتها المملكة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
تعزيز التواصل الحضاريوناقش المتحدثون دور المملكة الردي في تعزيز التواصل الحضاري، والجهود التي توليها في تعزيز التواصل الثقافي ونقل التراث العربي والإسهام في التقارب بين الثقافات المختلفة.
وفي نهاية الجلسة أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشاعران محمد القرقاح وعبدالإله المري، وأدارها نايف القويفل، قدما خلالها عددًا من القصائد التي تجسِّد هذه المناسبة الوطنية، وتستلهم عزيمة جميع أئمة الدولة وملوكها الذين أسهموا في مراحل بنائها.