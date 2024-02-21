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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإمام يدشن "مركز بحوث التأسيس والتاريخ الوطني" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشّن رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، مركز بحوث التأسيس والتاريخ الوطني، تزامنًا مع يوم التأسيس.
ويأتي المركز تعزيزًا لجودة وفاعلية البحث العلمي التاريخي في دراسات تأسيس الدولة السعودية الأولى والتاريخ الوطني، وكذلك الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحقيقًا لمستهدفات الجامعة.
وأكد أن المركز يسهم في التعريف بالتاريخ الوطني ومرحلة التأسيس من خلال إجراء أبحاث ودراسات متنوعة تخدم الهداف المراد منه.
وأشار رئيس مركز بحوث التأسيس والتاريخ الوطني بالجامعة الدكتور زهير عبدالله الشهري، إلى أن إنشاء هذا المركز يعد احتياجًا حقيقيًا في ظل هذا التحول التاريخي في الأدوات والمناهج والتطبيقات ومشروعات الدول في الهوية والوعي والثقافة وبناء الاتجاهات، وهي مسؤولية كبيرة لا تقتصر على البحوث فقط بل تشمل الأفلام والمحتوى الوطني ونحوه.
ويأتي المركز تعزيزًا لجودة وفاعلية البحث العلمي التاريخي في دراسات تأسيس الدولة السعودية الأولى والتاريخ الوطني، وكذلك الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحقيقًا لمستهدفات الجامعة.
وعي ثقافي ومعرفيقال الدكتور العامري، بمناسبة تدشين المركز: "تتشرف الجامعة بتدشين مركز بحوث التأسيس والتاريخ الوطني ليكون له دور فاعل في مجال البحوث والدراسات التاريخية، وتوثيق المصادر والمعلومات المتعلقة بيوم التأسيس، بجانب الإسهام في تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي بتاريخ المملكة، وتراثها وحضارتها، وإبراز القيم الوطنية السعودية الأصيلة ونقلها للأجيال".
وأكد أن المركز يسهم في التعريف بالتاريخ الوطني ومرحلة التأسيس من خلال إجراء أبحاث ودراسات متنوعة تخدم الهداف المراد منه.
وأشار رئيس مركز بحوث التأسيس والتاريخ الوطني بالجامعة الدكتور زهير عبدالله الشهري، إلى أن إنشاء هذا المركز يعد احتياجًا حقيقيًا في ظل هذا التحول التاريخي في الأدوات والمناهج والتطبيقات ومشروعات الدول في الهوية والوعي والثقافة وبناء الاتجاهات، وهي مسؤولية كبيرة لا تقتصر على البحوث فقط بل تشمل الأفلام والمحتوى الوطني ونحوه.