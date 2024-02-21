شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد.. منصة "إحسان" تنال جائزة القمة العالمية عن الشمولية والتمكين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" إنجازًا عالميًا جديدًا يضاف لمسيرة الإنجازات الوطنية التي حصدتها المملكة العربية السعودية، بحصولها على جائزة القمة العالمية 2023 عن فئة الشمولية والتمكين، في خطوة تؤكد مسيرة المملكة الريادي تقنياً ورقمياً.
وتأتي جهود منصة "إحسان" من منطلق تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، عبر استثمار تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي بدعمٍ من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لتقديم أفضل تجربة تبرّع تسهّل عمل الخير ووصول التبرعات إلى المستفيدين بكل يسر وسهولة من خلال ابتكار وتطوير البرامج والخدمات التي تغطي مختلف المجالات الخيرية والتنموية، بما يعود بالنفع على الفئات المستحقة.
وتعد منصة "إحسان" وجهة موثوقة للتبرعات، بوصفها منصة وطنية تعمل وفق حوكمة متينة تضمن للمتبرع الشفافية وتتيح فرص تبرع متنوعة وخدمات نوعية للمتبرعين وتعكس الأثر الإيجابي لإسهامات المحسنين على حياة المستفيدين، ما أسهمت بوصول إجمالي التبرعات 4.9 مليارات ريال سعودي، استفاد منها ما يتجاوز 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة عبر أكثر من 104 ملايين عمليات تبرع.
وتأتي جهود منصة "إحسان" من منطلق تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، عبر استثمار تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي بدعمٍ من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لتقديم أفضل تجربة تبرّع تسهّل عمل الخير ووصول التبرعات إلى المستفيدين بكل يسر وسهولة من خلال ابتكار وتطوير البرامج والخدمات التي تغطي مختلف المجالات الخيرية والتنموية، بما يعود بالنفع على الفئات المستحقة.
تمكين القطاع الخيريكما تعمل منصة "إحسان" على رفع مستويات الموثوقية والشفافية والأمان والسرعة للعمل الخيري والتنموي عن طريق إتاحة خدماتها رقمياً تماشياً مع مواسم الخير ووفقاً للاحتياج وذلك بناءً على دراسة سلوك المتبرعين والتوجه نحو تمكين القطاع الخيري رقمياً وتعظيم أثره.
وتعد منصة "إحسان" وجهة موثوقة للتبرعات، بوصفها منصة وطنية تعمل وفق حوكمة متينة تضمن للمتبرع الشفافية وتتيح فرص تبرع متنوعة وخدمات نوعية للمتبرعين وتعكس الأثر الإيجابي لإسهامات المحسنين على حياة المستفيدين، ما أسهمت بوصول إجمالي التبرعات 4.9 مليارات ريال سعودي، استفاد منها ما يتجاوز 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة عبر أكثر من 104 ملايين عمليات تبرع.