شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التطورات في غزة مع نظيره المصري والان نبدء بالتفاصيل

#ريو_دي_جانيرو | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين pic.twitter.com/3RFxlUXchz — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 21, 2024

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها. This is a Twitter Status | سمو وزير الخارجية الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status يلتقي معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل غلام، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.