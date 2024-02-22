حرم "سعد الصفران" في ذمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله تعالى، حرم الشيخ سعد سلمان الصفران، فيما ستُقام الصلاة عليها- يرحمها الله- عقب صلاة العصر اليوم الخميس بجامع الفرقان بالدمام.

والفقيدة هي والدة الأستاذ سامي الصفران؛ وتوفيق الصفران؛ وبدر الصفران؛ ومحمد الصفران؛ ومبارك الصفران.

"الخليج 365" تعزي ذوي المتوفاة، وتسأل الله لها الرحمة والمغفرة، وأن يسكنها فسيح جناته.