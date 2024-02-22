شكرا لقرائتكم خبر عن فئة الابتكار والريادة.. "ميدياثون" يحصد جائزة منتدى الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصد مشروع "ميدياثون" في مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام على جائزة المنتدى السعودي للإعلام، في فئة الابتكار والريادة، عن فرع المشاريع الريادية في المجال الإعلامي.

وتسلم رئيس مركز التواصل الحكومي عبدالرحمن بن محسن مجرشي جائزة المنتدى مساء الأربعاء، من رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، في حفل توزيع جوائز المنتدى السعودي للإعلام الثالث.

45 فريقًا متأهلًا للمنافسة

وأطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام مشروع "ميدياثون" قبل عامين، واستقبل في نسخته الأولى 1000 فكرة، بمشاركة 45 فريقًا متأهلًا للمنافسة، والاستفادة من ورش العمل، وجلسات الإرشاد.



وتأتي النسخة الجديدة بعنوان "ميدياثون الحج والعمرة" قبل أيام بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، ويهدف إلى ابتكار مبادرات نوعية، ومشروعات إبداعية، وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الإعلامي في الحج والعمرة.

وتتاح المشاركة حتى 31 مارس المقبل، عبر البوابة الإلكترونية هنا.