شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض تبدأ الساعة 9 صباح اليوم الخميس، حتى الساعة 7 مساءً.ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج ووادي الدواسر والسليل، مع رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.