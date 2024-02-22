شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض تبدأ الساعة 9 صباح اليوم الخميس، حتى الساعة 7 مساءً.
ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج ووادي الدواسر والسليل، مع رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج ووادي الدواسر والسليل، مع رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
الإنذار البرتقالي -#منطقة_الرياض - #الأفلاج #السليل ...+0للتفاصيل https://t.co/3LckOk03RR #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/WegepyA4Q5— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار البرتقالي - #منطقة_الرياض - #الأفلاج #السليل ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 21, 2024
للتفاصيل https://t.co/3LckOk03RR #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/WegepyA4Q5