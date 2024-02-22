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الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض تبدأ الساعة 9 صباح اليوم الخميس، حتى الساعة 7 مساءً.
ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج ووادي الدواسر والسليل، مع رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.

الإنذار البرتقالي -#منطقة_الرياض - #الأفلاج #السليل ...+0

للتفاصيل https://t.co/3LckOk03RR #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/WegepyA4Q5— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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