تراند اليوم : "القدر ماسورة "… شاهد: أغرب طبخ وجبة دجاج على الجمر

صحيفة الخليج 365: وثق الشيف أبو مرزوق طريقة مبتكرة في طبخ الدجاج داخل ماسورة أثارت إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو أبو مرزوق يستخدم ماسورة بحجم 4 بوصة ويضع داخلها الدجاج الملفوف داخل أوراق مخصصة للطبخ ثم يضعها داخل فوهة الماسورة ويتركها على الجمر لمدة تقدر بنحو ساعة ونصف.

وبعدها يخرج الدجاج مطهي بشكل جيد ويقطع بسهولة وجاهز للأكل.

ولاقت الفكرة تفاعل واسع من المتابعين الذين وصفوا الفكرة بالرهيبة، وأنها إبداع منقطع النظير، وشبهوا الماسورة بسلاح المدفعية والآر بي جي.