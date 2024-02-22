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الزعاق يوضح موعد وصول الشمس لنقطة الاعتدال الربيعي.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية موعد وصول الشمس لنقطة الاعتدال الربيعي.

وقال الزعاق أن يوم 22 من شهر فبراير يعادل يوم عيد في وهو يوم التأسيس، ويخبرنا هذا اليوم أن السعودية أقدم دولة في الشرق الأوسط.

وأضاف الزعاق أنه عند وصول نقطة الشمس إلى الاعتدال الخريفي 23 سبتمبر نحتفل باليوم الوطني، وقبل وصول الشمس إلى نقطة الاعتدال الربيعي بـ 22 يوم نحتفل بيوم التأسيس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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