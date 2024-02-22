شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: ذكرى يوم التأسيس مناسبة وطنية تدعو للفخر والاعتزاز والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام