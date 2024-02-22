شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة في ذكرى يوم التأسيس: قفزات ونهضة تنموية استثنائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز؛ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية.
وأكد سموه إن الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية كل عام، يؤكد الارتباط الوثيق لهذه الأرض بالدولة السعودية، بما تحمله من موروث تاريخي وحضاري وثقافي عريق، كُتبت فيه قصصٌ مليئة بالبطولات والتضحيات لقيادة عزيزة وشعب مخلص على مر ثلاثة قرون مضت، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده ـ حفظهم الله ـ . الذي نباهي به العالم، من خلال ما تحقق معه من قفزات ونهضة تنموية استثنائية، وتطور كبير في مختلف المجالات.
ودعا سموه في ختام حديثه بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا علو شأنه وازدهاره وأمنه وأمانه، في ظل القيادة الرشيدة.
وأكد سموه إن الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية كل عام، يؤكد الارتباط الوثيق لهذه الأرض بالدولة السعودية، بما تحمله من موروث تاريخي وحضاري وثقافي عريق، كُتبت فيه قصصٌ مليئة بالبطولات والتضحيات لقيادة عزيزة وشعب مخلص على مر ثلاثة قرون مضت، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده ـ حفظهم الله ـ . الذي نباهي به العالم، من خلال ما تحقق معه من قفزات ونهضة تنموية استثنائية، وتطور كبير في مختلف المجالات.
#يوم_بدينا.. تعرف على أشهر الأكلات في مناطق #المملكة احتفالًا بـ #يوم_التأسيس
للمزيد | https://t.co/HbQlo37s0C #اليوم#SaudiFoundingDay pic.twitter.com/6t4rLICJbc— صحيفة اليوم (@alyaum)
#يوم_بدينا.. تعرف على أشهر الأكلات في مناطق #المملكة احتفالًا بـ #يوم_التأسيس— صحيفة اليوم (@alyaum) February 22, 2024
للمزيد | https://t.co/HbQlo37s0C #اليوم#SaudiFoundingDay pic.twitter.com/6t4rLICJbc
الاحتفال بذكرى يوم التأسيسوتابع سموه: "هذا اليوم هو مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي، وتاريخ نستذكر فيه ما سطره الأجداد من أمجاد، في القرون الماضية، وما يتحقق حاضراً من منجزات كبرى لاسيما في المجال الرياضي، الذي يشهد مرحلة استثنائية من خلال استضافة العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية الكبرى، أسهم فيها أبناء وبنات هذا الوطن العظيم وبنسبة نجاح عالية، ولله الحمد".
ودعا سموه في ختام حديثه بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا علو شأنه وازدهاره وأمنه وأمانه، في ظل القيادة الرشيدة.
| في وزارة الرياضة.. نحتفي بماضٍ نعتز به#يوم_التأسيس | #يوم_بدينا pic.twitter.com/T71eNFpaC4— وزارة الرياضة (@mosgovsa)
📸| في وزارة الرياضة.. نحتفي بماضٍ نعتز به 🇸🇦#يوم_التأسيس | #يوم_بدينا pic.twitter.com/T71eNFpaC4— وزارة الرياضة (@mosgovsa) February 21, 2024