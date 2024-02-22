وزير الرياضة في ذكرى يوم التأسيس: قفزات ونهضة تنموية استثنائية

#يوم_بدينا .. تعرف على أشهر الأكلات في مناطق #المملكة احتفالًا بـ #يوم_التأسيس للمزيد | https://t.co/HbQlo37s0C #اليوم #SaudiFoundingDay pic.twitter.com/6t4rLICJbc

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع