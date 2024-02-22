شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض: الاحتفال بيوم التأسيس يبرز معاني العطاء والتضحية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.