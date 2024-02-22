شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض: الاحتفال بيوم التأسيس يبرز معاني العطاء والتضحية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.
وقال سموه: "إن الاحتفال بيوم التأسيس يجسد لنا ذكرى يوم تليد يحمل في طياته مسيرة مشرفة، ومعاني الوحدة الوطنية، وعراقة تاريخ الدولة السعودية سياسيًا وثقافيًا وحضاريًا منذ ثلاثة قرونٍ إذ تحققت خلالها الوحدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".
ونوه سموه، بما تشهده الدولة السعودية منذ تأسيسها وحتى وقتنا الزاهر من مراحل نمو وتطور في مختلف المجالات، حتى أضحت خلال هذا العهد الميمون تنافس مصاف الدول الكبرى، وتشهد نهضة غير مسبوقة.
وأكد أن تضحية الأجداد ومن عاصرهم من أبناء هذه الأرض المباركة محل تفكر وتدبر تستحق الشكر والثناء والحرص على الحفاظ عليها من خلال نقلها للنشء والسعي إلى رفعة هذه البلاد في شتى مجالات الحياة في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -.
وسأل سموه الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه واستقراره.
وقال سموه: "إن ذكرى يوم التأسيس تبرز شخصية الإمام محمد بن سعود المحورية في تاريخنا السعودي، وأئمة وملوك هذه الدولة الممتدة منذ ثلاثة قرون، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهم الله-، والذي يشهد حراكاً تنموياً، ونهضة شاملة".
وأضاف سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن: "إن الاحتفال بهذا اليوم يؤكد اعتزازنا بالجذور الراسخة للدولة السعودية، والارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم، وبما أرسته الدولة السعودية من وحدة واستقرار وأمن، وما شهدته من قيام دولة مدنية دستورها الكتاب الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ظلت راسخة على امتداد هذا التاريخ العريق".
وأكد سموه أن هذا اليوم مدعاة للفخر والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن، وعراقته، وحضارته، ووحدته، وتلاحم قادته وشعبه، وما يتبوئه من مكانة وثقل دولي، وتأثير سياسي واقتصادي على الصعيد العالمي، في ظل قيادة حكيمة تسعى لأن يكون هذا الوطن في مكانته المستحقة.
وفي ختام تصريحه سأل سموه الله سبحانه أن يديم على هذا الوطن عزه وأمنه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بحفظه.
وقال سموه: "إن الاحتفال بيوم التأسيس يجسد لنا ذكرى يوم تليد يحمل في طياته مسيرة مشرفة، ومعاني الوحدة الوطنية، وعراقة تاريخ الدولة السعودية سياسيًا وثقافيًا وحضاريًا منذ ثلاثة قرونٍ إذ تحققت خلالها الوحدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".
الاحتفال بذكرى يوم التأسيسوأضاف سمو الأمير فيصل بن بندر: "أن الاحتفال بذكرى هذا اليوم وما يمثله من عمق تاريخي للمملكة جاء ليبرز معاني العطاء والتضحية، وما تحقق في سبيل خدمة هذا الوطن وكل مواطن سعودي لينعم بالرخاء والرفاهية منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويعضده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -".
ونوه سموه، بما تشهده الدولة السعودية منذ تأسيسها وحتى وقتنا الزاهر من مراحل نمو وتطور في مختلف المجالات، حتى أضحت خلال هذا العهد الميمون تنافس مصاف الدول الكبرى، وتشهد نهضة غير مسبوقة.
وأكد أن تضحية الأجداد ومن عاصرهم من أبناء هذه الأرض المباركة محل تفكر وتدبر تستحق الشكر والثناء والحرص على الحفاظ عليها من خلال نقلها للنشء والسعي إلى رفعة هذه البلاد في شتى مجالات الحياة في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -.
وسأل سموه الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه واستقراره.
ذكرى يوم التأسيس في السعوديةكما رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله-، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال سموه: "إن ذكرى يوم التأسيس تبرز شخصية الإمام محمد بن سعود المحورية في تاريخنا السعودي، وأئمة وملوك هذه الدولة الممتدة منذ ثلاثة قرون، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهم الله-، والذي يشهد حراكاً تنموياً، ونهضة شاملة".
وأضاف سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن: "إن الاحتفال بهذا اليوم يؤكد اعتزازنا بالجذور الراسخة للدولة السعودية، والارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم، وبما أرسته الدولة السعودية من وحدة واستقرار وأمن، وما شهدته من قيام دولة مدنية دستورها الكتاب الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ظلت راسخة على امتداد هذا التاريخ العريق".
يوم التأسيس مدعاة للفخر والاعتزاز
وأكد سموه أن هذا اليوم مدعاة للفخر والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن، وعراقته، وحضارته، ووحدته، وتلاحم قادته وشعبه، وما يتبوئه من مكانة وثقل دولي، وتأثير سياسي واقتصادي على الصعيد العالمي، في ظل قيادة حكيمة تسعى لأن يكون هذا الوطن في مكانته المستحقة.
وفي ختام تصريحه سأل سموه الله سبحانه أن يديم على هذا الوطن عزه وأمنه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بحفظه.