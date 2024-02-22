السعودية | محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي يهنئ القيادة بذكرى يوم التأسيس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى “يوم التأسيس”.

وقال معاليه: “نحتفل بذكرى يوم التأسيس لدولتنا المباركة؛ مستشعرين أهمية هذه المناسبة الوطنية العزيزة لوطن جذوره راسخة قبل ثلاثة قرون، ويأتي هذا الاحتفال ليؤكد الأصالة والعمق التاريخي الكبير والإرث العظيم الذي خلّفه لنا قادة هذه البلاد ورجالاتهم، كما أنها تبرز العلاقة الوثيقة بين الشعب وقيادته الرشيدة”.

وأوضح أن يوم التأسيس يعزز لدى أبناء المملكة اللحمة الوطنية والانتماء لهذا البلد الكريم، ويربط الأجيال بتضحيات الآباء والأجداد، لنصل إلى ما نحن عليه الآن من عز وأمن ورخاء، لم يكن لولا توفيق الله ثم حرص قيادات هذه البلاد المباركة على ذلك وتعزيزه بالعمل الدؤوب والدائم لينعم به من يعيش على أرض هذه البلاد من مواطنين ومقيمين.

وأضاف: “هذا اليوم يؤرخ لمرحلة مهمة من مسيرة هذا الوطن، ستبقى راسخة في أذهان الأجيال المتعاقبة، ويجعلنا في كل عام نتذكر الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات التنموية، وعززت مكانة بلادنا على المستويين الإقليمي والدولي”، مشيداً بالنقلات النوعية التي تشهدها الدولة السعودية خلال هذا العهد الزاهر في مختلف المجالات.

وفي الختام سأل معاليه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على بلادنا وهي تنعم بالأمن والرخاء والعيش الكريم.