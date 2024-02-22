السعودية | رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يُهنئ القيادة بذكرى يوم التأسيس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

رفع معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر باسمه ونيابةً عن كافة منسوبي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أسمى آيات التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وللأسرة المالكة، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.

وقال الدكتور الجاسر: “تعود ذكرى التأسيس في كل عام والمملكة العربية السعودية تمضي بثبات في طريق التقدم والازدهار، وتكتب أمجادها بأحرف من نور في سجل التاريخ”.

وأضاف: “لقد مثلت مرحلة التأسيس حقبة مفصلية ومنعطفاً بارزاً ليس في تاريخ المملكة فحسب، بل في تاريخ الأمة الإسلامية جمعاء، كون هذه الأرض المباركة هي مهبط الوحي ومنبع النور، وتتشرف بخدمة الحرمين الشريفين”.

وأكد أن إنشاء البنك الإسلامي للتنمية، الذي يتهيأ للاحتفال بذكرى مرور 50 عاماً على إنشائه في أبريل المقبل بالعاصمة الرياض، كان نتاج مبادرة خالصة من المملكة العربية السعودية، رعتها وعززتها بشتى أنواع الدعم غير المحدود حتى أصبح صرحاً شامخاً في مشهد التنمية العالمي.

وأعرب معاليه عن أمنياته أن تواصل المملكة مسيرتها المباركة في النمو والازدهار تحت راية القيادة الرشيدة، وهي تتبوأ مكانتها السامية في مصاف الدول المتقدمة والأكثر تأثيراً على الساحات العربية والإقليمية والعالمية، داعياً الله أن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار.