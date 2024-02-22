شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: يوم التأسيس شاهد حي على الإرث العظيم والإنجازات المبهرة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الأمين العام أن اليوم التاريخي، لا يمثل مجرد ذكرى، بل هي شاهد حي على الإرث العظيم والإنجازات المبهرة التي عانقت سماء الطموح بقيادة حكيمة وضعت نصب عينها التنمية والازدهار لشعبها، مضيئة بذلك مسارات الرقي والتقدم للمملكة العربية السعودية، وتعكس المجد والعزة التي وصلت إليها المملكة منذ أول يوم لتأسيسها.
#يوم_بدينا.. تعرف على أشهر الأكلات في مناطق #المملكة احتفالًا بـ #يوم_التأسيس
للمزيد | https://t.co/HbQlo37s0C #اليوم#SaudiFoundingDay pic.twitter.com/6t4rLICJbc— صحيفة اليوم (@alyaum)
#يوم_بدينا.. تعرف على أشهر الأكلات في مناطق #المملكة احتفالًا بـ #يوم_التأسيس— صحيفة اليوم (@alyaum) February 22, 2024
للمزيد | https://t.co/HbQlo37s0C #اليوم#SaudiFoundingDay pic.twitter.com/6t4rLICJbc
ذكرى يوم التأسيسوأعرب خلال هذه المناسبة، عن اعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في توثيق أواصر التضامن والتعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لخدمة العمل الخليجي المشترك وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم أجمع.
ودعا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء على دول مجلس التعاون وشعوبها، تحت قيادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله-.
معالي الأمين العام لـ#مجلس_التعاون يهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة ذكرى يوم تأسيس #المملكة_العربية_السعودية.
https://t.co/lkTo0qHsUL#مجلس_التعاون#يوم_التأسيس pic.twitter.com/dG0EGurc8m— مجلس التعاون (@GCCSG)
معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون يهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة ذكرى يوم تأسيس #المملكة_العربية_السعودية.— مجلس التعاون (@GCCSG) February 22, 2024
https://t.co/lkTo0qHsUL#مجلس_التعاون#يوم_التأسيس pic.twitter.com/dG0EGurc8m