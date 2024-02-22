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البديوي: يوم التأسيس شاهد حي على الإرث العظيم والإنجازات المبهرة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة العربية .
وأكد الأمين العام أن اليوم التاريخي، لا يمثل مجرد ذكرى، بل هي شاهد حي على الإرث العظيم والإنجازات المبهرة التي عانقت سماء الطموح بقيادة حكيمة وضعت نصب عينها التنمية والازدهار لشعبها، مضيئة بذلك مسارات الرقي والتقدم للمملكة العربية السعودية، وتعكس المجد والعزة التي وصلت إليها المملكة منذ أول يوم لتأسيسها.
#يوم_بدينا.. تعرف على أشهر الأكلات في مناطق #المملكة احتفالًا بـ #يوم_التأسيس
للمزيد | https://t.co/HbQlo37s0C #اليوم#SaudiFoundingDay pic.twitter.com/6t4rLICJbc— صحيفة اليوم (@alyaum)

ذكرى يوم التأسيس

وأعرب خلال هذه المناسبة، عن اعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في توثيق أواصر التضامن والتعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لخدمة العمل الخليجي المشترك وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم أجمع.
ودعا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء على دول مجلس التعاون وشعوبها، تحت قيادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله-.

معالي الأمين العام لـ#مجلس_التعاون يهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة ذكرى يوم تأسيس #المملكة_العربية_السعودية.
https://t.co/lkTo0qHsUL#مجلس_التعاون#يوم_التأسيس pic.twitter.com/dG0EGurc8m— مجلس التعاون (@GCCSG)

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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