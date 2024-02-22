شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الإماراتية تهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بذكرى يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.