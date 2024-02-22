شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الإماراتية تهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بذكرى يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
جاء ذلك في برقيات تهانٍ بعثها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.
كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
جاء ذلك في برقيات تهانٍ بعثها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.