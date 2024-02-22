السعودية | ولي العهد يهنئ الحاكم العام لسانت لوسيا بذكرى استقلال بلاده

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد سيريل إرول ملكيادس تشارلز، الحاكم العام لسانت لوسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب سانت لوسيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.