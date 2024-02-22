السعودية | رئيس جامعة الإمام : يوم التأسيس يعد تخليداً لذكرى مجيدة في نفوسنا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أ.د. أحمد بن سالم العامري، أن يوم التأسيس يعد تخليداً لذكرى مجيدة في نفوسنا، نستذكر فيها الملاحم البطولية، والتضحيات الكبيرة، والجهود العظيمة التي بذلها الأئمة المؤسسون -رحمهم الله- في سبيل تأسيس هذا الوطن المبارك، وتحقيق وحدته، وبناء نهضته، وحماية مقدراته، واستتباب أمنه واستقراره، وتوفير رخائه وازدهاره، وإرساء مقومات عيشه الكريم، وخيره الوارف لمواطنيه.

وقال معاليه في تصريح له بمناسبة يوم التأسيس: “إن يوم التأسيس يوم خالد من أيام وطننا الغالي، يتجدد كل عام امتدادًا لماضينا التليد، وحاضرنا المجيد، يتجسد فيه وفاء الملوك للأئمة المؤسسين، وفخر الأحفاد بالأجداد، ونستلهم منه معاني الاعتزاز والشموخ بوطن عظيم، وقيادة حكيمة، وشعب وفي، ونتذكر فيه مسيرة الكفاح والتضحيات التي بُذلت لأجل هذا الوطن العظيم، لننعم بخيراته ونتفيأ بظلاله”.

وأضاف معاليه: “أن الذكرى التاريخية ليوم التأسيس هي اعتزاز بجذورنا الراسخة، وتجسيد لهويتنا السعودية، وفخر بعراقة تاريخنا الممتد لثلاثة قرون، وتأكيد لعمقه السياسي والحضاري والثقافي، ودلالة على علو شأنه، وسمو مكانته، التي أرسى بنيانها وشيد دعائمها الإمام المؤسس محمد بن سعود بتأسيس الدولة السعودية الأولى”.