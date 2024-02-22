شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل عائلة صينية على فتاة تحتفل بيوم التأسيس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفاعلت عائلة صينية مع فتاة ترتدي الزي التقليدي احتفالًا بيوم التأسيس.

وظهرت العائلة الصينية في مقطع الفيديو، وهي مندهشة بهيئة الفتاة وأزياءها في يوم التأسيس.

وأعربت الأسرة الصينية عن إعجابها بالزي السعودي وبالملامح العربية؛ مؤكدين على جمال العيون العربية ووسعها وكذلك الأنف.

وتحتفل المملكة اليوم الخميس 22 فبراير بيوم التأسيس، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.