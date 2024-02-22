شكرا لمتابعة خبر عن أفغاني يحتفل بيوم التأسيس على طريقته الخاصة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل مقيم أفغاني بيوم التأسيس على طريقته الخاصة مرتديًا الزي السعودي التقليدي واضعاصورة جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على صدره

وقال “زمان” موجها حديثه إلى المواطنين السعوديين والحكومة، “ألف مبروك، الحمد لله، وأنا نص أفغاني ونص سعودي

ودعا المقيم الأفغاني الذي يدعى زمان ويقيم في المملكة منذ 37 عامًا، أن يحفظ الله تعالى المملكة باعتبارها بلدًا آمنًا لكل المسلمين.

وتحتفل المملكة بيوم التأسيس لإعادة تجديد القيم التاريخية العليا بشأن واحد من أهم أيامها الذي تتجدد فيه الدلالة على ما يحمله من رمزية وطنية للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة.