شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: يوم التأسيس يُذكرنا بأمجادنا العريقة وأصالتنا الحضارية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أسمى عبارات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأشار في تصريح بهذه المناسبة: إن يوم التأسيس يُذكرنا بأمجادنا العريقة وأصالتنا الحضارية، ويُعزز في نفوسنا فخرنا واعتزازنا بقيادتنا العظيمة ووطننا العزيز وإنجازاته الكبرى على امتداد التاريخ.
وسأل المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا العزيز، ويديم علينا نعمة الاستقرار والازدهار.
وأشار في تصريح بهذه المناسبة: إن يوم التأسيس يُذكرنا بأمجادنا العريقة وأصالتنا الحضارية، ويُعزز في نفوسنا فخرنا واعتزازنا بقيادتنا العظيمة ووطننا العزيز وإنجازاته الكبرى على امتداد التاريخ.
1727م؛ بداية العز، والمجد، والخير، والنماء.#يوم_بدينا pic.twitter.com/2IPidzzIaV— وزارة الإعلام (@media_ksa)
1727م؛ بداية العز، والمجد، والخير، والنماء. #يوم_بدينا pic.twitter.com/2IPidzzIaV— وزارة الإعلام (@media_ksa) February 22, 2024
ذكرى يوم التأسيسوأوضح أن ذكرى التأسيس تأتي هذا العام وقد قطعت مملكتنا الغالية شوطًا كبيرًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جميع المجالات، لتبقى شاهدًا على أزهى عصور النهضة والبناء، في طريقها إلى الغد المشرق والمستقبل الزاهر.
وسأل المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا العزيز، ويديم علينا نعمة الاستقرار والازدهار.