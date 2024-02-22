شكرا لقرائتكم فيصل بن بندر: يوم التأسيس مسيرة مشرفة جسدت معاني الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.

مسيرة مشرفة

وقال سموه: “إن الاحتفال بيوم التأسيس يجسد لنا ذكرى يوم تليد يحمل في طياته مسيرة مشرفة، ومعاني الوحدة الوطنية، وعراقة تاريخ الدولة السعودية سياسيًا وثقافيًا وحضاريًا منذ ثلاثة قرونٍ إذ تحققت خلالها الوحدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم”.

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وأضاف سمو الأمير فيصل بن بندر: “أن الاحتفال بذكرى هذا اليوم وما يمثله من عمق تاريخي للمملكة جاء ليبرز معاني العطاء والتضحية، وما تحقق في سبيل خدمة هذا الوطن وكل مواطن سعودي لينعم بالرخاء والرفاهية منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويعضده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -“.

مراحل نمو وتطور

ونوه سموه، بما تشهده الدولة السعودية منذ تأسيسها وحتى وقتنا الزاهر من مراحل نمو وتطور في مختلف المجالات، حتى أضحت خلال هذا العهد الميمون تنافس مصاف الدول الكبرى، وتشهد نهضة غير مسبوقة، مؤكدًا أن تضحية الأجداد ومن عاصرهم من أبناء هذه الأرض المباركة محل تفكر وتدبر تستحق الشكر والثناء والحرص على الحفاظ عليها من خلال نقلها للنشء والسعي إلى رفعة هذه البلاد في شتى مجالات الحياة في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

وسأل سموه الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه واستقراره.