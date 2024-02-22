شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام في ذكرى يوم التأسيس: مسيرة نجاح وتطور في الميادين كافة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات النيابة العامة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة يوم التأسيس.

وقال إن يوم التأسيس هو اليوم الذي نحتفي فيه بذكرى حدث تاريخي مهم في حياة دولتنا ومجتمعنا، حيث أصبح عنواناً لبداية رحلة البناء والعطاء، التي تمثل أساساً للهوية الوطنية والقيم والمبادئ التي قامت عليها دولتنا الرشيدة. ذكرى يوم التأسيس ولفت إلى أن يوم التأسيس يوم عظيم في تاريخ الدولة والنظام المؤسسي الذي قامت عليه، للاحتفاء بالإنجازات المحققة والتقدم المُحرَز على مدى السنوات الماضية.

كما يعد اليوم مناسبة لتأكيد العمق التاريخي والحضاري لدولتنا المباركة، ويحمل دلالات تاريخية امتداداً لأكثر من ثلاثة قرون. المحافظة على الثروات الوطنية والموروث الثقافي وبين أن يوم التأسيس يُعَزَّز الوعي بأهمية المحافظة على الثروات الوطنية والموروث الثقافي والتاريخي، وهو امتداد لما يشعر به كل مواطن من الفخر والاعتزاز بالدولة وتاريخها، وللتطلع نحو مستقبل مشرق يجسد تطلعات القيادة وآمالها في تحقيق الرخاء والسلام والاستقرار منذ تأسيس هذا الدولة المباركة.

ونوه بالعهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في رسم رؤية المستقبل والمضي نحو الأمام لاستكمال مسيرة النجاح والتطور في الميادين كافة، وجهودهما العظيمة في تنمية هذا الوطن الغالي، وعملهما الدؤوب لتعزيز جودة الحياة، وتحقيق العدالة الناجزة؛ لخلق بيئة يسودها الأمن والأمان والرخاء, سائلاً الله أن يديم على الوطن الأمن، والأمان، والاطمئنان، والازدهار.