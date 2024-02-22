شكرا لقرائتكم خبر عن قسطرة قلبية تُنقذ سبعينية من ضيق بالشريان التاجي بالقنفذة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق تكاملي من قسم القسطرة القلبية بمستشفى جنوب القنفذة العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة سبعينية من ضيق شديد بالشريان التاجي الأيسر. حالة المريضة عند الوصول أوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريضة البالغة من العمر 73 سنه حضرت إلى طواري مستشفى جنوب القنفذة العام كحالة إنقاذ حياة، حيث تم اجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية اللازمة، وتم تشخيص الحالة بجلطة في عضلة القلب مصحوبة بإرتشاح رئوي، وقد تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي مع بدء أدوية علاج ضعف عضلة القلب.

وأضاف أنه تم عمل موجات صوتية على القلب وتبين وجود ارتجاع شديد على الصمام المترالي وضعف جزئي بعضلة القلب السفلية، مما يتطلب إجراء عملية قسطرة تشخيصية على شرايين القلب حيث تبين وجود ضيق شديد بالشريان التاجي الأيسر للقلب، عند تفرعه للشريان التاجي النازل والشريان المحوري، وتم إجراء توسيع الضيق وتركيب دعامه بالشريان وتحسنت حالتها. تحسن كبير بحالة المريضة وبين التجمع الصحي، بعد يومين تم عمل قسطرة دوائية وتركيب دعامات بالشريان التاجي الأيمين نظراً لوجود ضيق شديد، وغادرت المستشفى وهيا بصحة جيدة.

الجدير بالذكر، أن مستشفيات القنفذة التابعة لتجمع مكة المكرمة الصحي تزخر بكفاءات طبية متخصصة وفق ماتوليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في توفير كافة الإمكانيات البشرية والطبية لتوفير خدمات صحية عالية الجودة.