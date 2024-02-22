شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أرامكو: نستذكر 3 قرون من الأمجاد في يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل



وقال: ثلاثة قرون من العز والفخر والبطولة مضت على تأسيس بلادنا الغالية، وقد كان تأسيسًا لمسارٍ جديدٍ في تاريخنا المعاصر، انطلق معه كيان كبير قائم على الوحدة والعدل والأمن والتنمية. وحين نستعيد يوم التأسيس في أذهاننا فإننا نستذكر امتداد الدولة السعودية لثلاثة قرون من الأمجاد والتضحيات، ونفخر بعمقها التاريخي والحضاري، ونحتفي بإرثها الثقافي المتنوع. برامج الرؤية أضاف: "إن أمعنّا النظر في جميع برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها سنجد الإنسان صانع التنمية وهدفها، حاضرًا بكل قوة، يمثّل قلب الرؤية النابض، وأداتها الدافعة لتأسيسٍ من نوعٍ جديدٍ، تأسيس ينظر للماضي العريق بعين الاعتزاز، ويتطلع للمستقبل الواعد بعين الإنجاز، ولأننا نفخر ونتشرف بكون أرامكو السعودية صفحةً مهمةً في تاريخ بلادنا الغالية، ومُمكّنًا من مُمكنات نموها وتحولاتها الرائدة، فإننا نزوّد الوطن والعالم بالطاقة ونستثمر في بناء قدرات أبناء وبنات الوطن وتوليد فرص العمل والنجاح لتنمية مستدامة، داعياً الله للوطن وقيادته الحكيمة والشعب السعودي بالخير والازدهار" .

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين أمين بن حسن الناصر، أن يوم التأسيس ليس مجرد يوم نفخر به ونحتفل فيه، بل هو استشعار عميق لعمل دؤوب وجهود جبارة تُبذل ليل نهار، وأفكار ملهمة ومذهلة تسابق الزمن، نستغلها ونستثمرها اليوم لنؤسس للحاضر والمستقبل المشرق للأجيال المقبلة بمشيئة الله.وقال: ثلاثة قرون من العز والفخر والبطولة مضت على تأسيس بلادنا الغالية، وقد كان تأسيسًا لمسارٍ جديدٍ في تاريخنا المعاصر، انطلق معه كيان كبير قائم على الوحدة والعدل والأمن والتنمية. وحين نستعيد يوم التأسيس في أذهاننا فإننا نستذكر امتداد الدولة السعودية لثلاثة قرون من الأمجاد والتضحيات، ونفخر بعمقها التاريخي والحضاري، ونحتفي بإرثها الثقافي المتنوع.أضاف: "إن أمعنّا النظر في جميع برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها سنجد الإنسان صانع التنمية وهدفها، حاضرًا بكل قوة، يمثّل قلب الرؤية النابض، وأداتها الدافعة لتأسيسٍ من نوعٍ جديدٍ، تأسيس ينظر للماضي العريق بعين الاعتزاز، ويتطلع للمستقبل الواعد بعين الإنجاز، ولأننا نفخر ونتشرف بكون أرامكو السعودية صفحةً مهمةً في تاريخ بلادنا الغالية، ومُمكّنًا من مُمكنات نموها وتحولاتها الرائدة، فإننا نزوّد الوطن والعالم بالطاقة ونستثمر في بناء قدرات أبناء وبنات الوطن وتوليد فرص العمل والنجاح لتنمية مستدامة، داعياً الله للوطن وقيادته الحكيمة والشعب السعودي بالخير والازدهار" .