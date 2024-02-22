السعودية | رئيس البرلمان العربي يهنئ المملكة بمناسبة “يوم التأسيس”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، المملكة العربية السعودية ملكًا وحكومةً وشعبًا بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

ونوه العسومي، في بيان اليوم، بما وصلت إليه المملكة من نهضة حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف الميادين والمجالات بصورة عززت مكانتها عربيًا وإقليميًا وعالميًا في إطار رؤية 2030، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، وتجسيدًا للعمق التاريخي الممتد لأكثر من ثلاثة قرون منذ عهد الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى.

وقال: إن إرساء اللبنة الأولى لقواعد الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون كان منعطفًا مهمًا وركيزة أساسية في تأسيس المملكة، لتنطلق نحو مسيرة من العزم والبناء دون توقف بفضل إرثها التاريخي والحضاري، وعزيمة أبنائها والتفافهم حول قادتها منذ التأسيس حتى وقتنا الحاضر، مما عزز من مكتسباتها وثقلها سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى الأمر الملكي بأن يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس) الذي يعبر عن دلالات الاعتزاز بالجذور الراسخة للوطن والارتباط الوثيق بين المواطنين والقيادة وبما أثمرت عنه رحلة التأسيس من نمو وازدهار على مدى القرون الثلاثة الماضية.