شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار يأتي امتداداً لجهود الإمام المؤسس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة يوم التأسيس.
وقال سموه: "في ظل قيادة حكيمة ورؤية سديدة نستذكر مسيرة أمجاد ثلاثة قرون لدولة عظيمة، ننعم فيها بالأمن والنهضة والتطور".
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار يأتي امتداداً لجهود الإمام المؤسس محمد بن سعود - رحمه الله - الذي أرسى ركائز الأمن، مروراً بقيادة أئمتها وملوكها حتى أصبحت اليوم دولة رائدةً في الأمن والازدهار والاستقرار لما تحظى به من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة.
ودعا سموه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار.
وقال سموه: "في ظل قيادة حكيمة ورؤية سديدة نستذكر مسيرة أمجاد ثلاثة قرون لدولة عظيمة، ننعم فيها بالأمن والنهضة والتطور".
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار يأتي امتداداً لجهود الإمام المؤسس محمد بن سعود - رحمه الله - الذي أرسى ركائز الأمن، مروراً بقيادة أئمتها وملوكها حتى أصبحت اليوم دولة رائدةً في الأمن والازدهار والاستقرار لما تحظى به من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة.
ودعا سموه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار.