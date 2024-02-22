شكرا لقرائتكم خبر عن عروض عسكرية.. وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تحتفي بذكرى يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.