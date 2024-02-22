شكرا لقرائتكم خبر عن عروض عسكرية.. وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية تحتفي بذكرى يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحتفل وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية بذكرى يوم التأسيس في الصالات الخضراء بمدينة الرياض تحت عنوان "الإنسان والأرض".
ويأتي اختيار عنوان "الإنسان والأرض" تجسيداً لرسالة المواطن منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ورؤية المملكة التنموية في العصر الحديث وإسهاماتها العالمية في ترسيخ المفاهيم الداعية لصون الأرض، المستمدة من ثقافة المجتمع الأصيلة.
ويأتي اختيار عنوان "الإنسان والأرض" تجسيداً لرسالة المواطن منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ورؤية المملكة التنموية في العصر الحديث وإسهاماتها العالمية في ترسيخ المفاهيم الداعية لصون الأرض، المستمدة من ثقافة المجتمع الأصيلة.