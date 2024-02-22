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شكرا لقرائتكم خبر عن صور| بالزي السعودي التراثي.. فرحة أطفال نجران بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وثَّقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" فرحة أطفال منطقة نجران خلال فعاليات الاحتفاء بـ "يوم التأسيس".
وتوشح الأطفال بالزي السعودي التقليدي والتراثي، وهم يحملون شعار التأسيس، بجوار أحد القصور الطينية التراثية، بما تمثله من أصالة وتاريخ وطني ليتمازج عبق التاريخ وأصالته بالحاضر المجيد وروعته ليبرز أثر المناسبة في نفوسهمـ وما تحمله من عمق ثقافي ووطني مسطَّر بتاريخ مجيد، وعلامات السرور بادية على محياهم.
وتوشح الأطفال بالزي السعودي التقليدي والتراثي، وهم يحملون شعار التأسيس، بجوار أحد القصور الطينية التراثية، بما تمثله من أصالة وتاريخ وطني ليتمازج عبق التاريخ وأصالته بالحاضر المجيد وروعته ليبرز أثر المناسبة في نفوسهمـ وما تحمله من عمق ثقافي ووطني مسطَّر بتاريخ مجيد، وعلامات السرور بادية على محياهم.