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صور| بالزي السعودي التراثي.. فرحة أطفال نجران بيوم التأسيس

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واس - نجران 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وثَّقت عدسة وكالة الأنباء "واس" فرحة أطفال منطقة نجران خلال فعاليات الاحتفاء بـ "يوم التأسيس".
وتوشح الأطفال بالزي السعودي التقليدي والتراثي، وهم يحملون شعار التأسيس، بجوار أحد القصور الطينية التراثية، بما تمثله من أصالة وتاريخ وطني ليتمازج عبق التاريخ وأصالته بالحاضر المجيد وروعته ليبرز أثر المناسبة في نفوسهمـ وما تحمله من عمق ثقافي ووطني مسطَّر بتاريخ مجيد، وعلامات السرور بادية على محياهم.
فرحة أطفال نجران بيوم التأسيس - واس

فرحة أطفال نجران بيوم التأسيس - واس
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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