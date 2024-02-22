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شاهد| مسيرات تجوب نجران احتفاءً بيوم التأسيس

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واس - نجران 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة نجران اليوم مسيرةً وطنيةً للمركبات بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة؛ احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس، جابت عددًا من الشوارع انطلاقاً من مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز .
وحملت المسيرة الأعلام الوطنية، وصور القيادة الرشيدة، وشعارات يوم التأسيس، بما تحمله من مشاعر وطنية جياشة وعمق وطني راسخ.
مسيرات تجوب نجران احتفاءً بيوم التأسيس - واس
مسيرات تجوب نجران احتفاءً بيوم التأسيس - واس

يوم التأسيس

كما شهدت المنطقة مسيرة للهجن والدراجات الهوائية، نظمها فرع وزارة بالمنطقة، احتفاءً بالمناسبة، انطلقت من مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، وجابت الشوارع والطرق الرئيسية بالمدينة.
ويتقدم المسيرة هجانة يحملون راية التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وصور القيادة الرشيدة، وشعارات وطنية، وشعارات تحمل عبارات يوم التأسيس "يوم بدينا"، وطن أسس ليبقى شامخاً.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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