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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| مسيرات تجوب نجران احتفاءً بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة نجران اليوم مسيرةً وطنيةً للمركبات بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة؛ احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس، جابت عددًا من الشوارع انطلاقاً من مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.
وحملت المسيرة الأعلام الوطنية، وصور القيادة الرشيدة، وشعارات يوم التأسيس، بما تحمله من مشاعر وطنية جياشة وعمق وطني راسخ.
ويتقدم المسيرة هجانة يحملون راية التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وصور القيادة الرشيدة، وشعارات وطنية، وشعارات تحمل عبارات يوم التأسيس "يوم بدينا"، وطن أسس ليبقى شامخاً.
وحملت المسيرة الأعلام الوطنية، وصور القيادة الرشيدة، وشعارات يوم التأسيس، بما تحمله من مشاعر وطنية جياشة وعمق وطني راسخ.
يوم التأسيسكما شهدت المنطقة مسيرة للهجن والدراجات الهوائية، نظمها فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، احتفاءً بالمناسبة، انطلقت من مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، وجابت الشوارع والطرق الرئيسية بالمدينة.
ويتقدم المسيرة هجانة يحملون راية التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وصور القيادة الرشيدة، وشعارات وطنية، وشعارات تحمل عبارات يوم التأسيس "يوم بدينا"، وطن أسس ليبقى شامخاً.