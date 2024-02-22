شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تفاعل الأهالي مع أوبريت "ذكرى دولة" في احتفال الأحساء بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل



وبدأ الحفل بكلمة ترحيبية من أمين الأحساء المهندس عصام الملا، هنأ فيها الحاضرين بمناسبة يوم التأسيس، مؤكداً على أهمية هذا اليوم الذي يجسد تاريخ المملكة العربية



بعد ذلك، شاهد الحضور أوبريت ”ذكرى دولة“ من تأليف حمد المويجد، وغناء محمد النوه، وإخراج شهاب الشهاب، وإشراف وإنتاج أمانة الأحساء. تفاعل الجمهور نال الأوبريت إعجاب الحاضرين الذين تفاعلوا مع فقراته الوطنية بشكل كبير، حيث تفاعلوا مع الأغاني الوطنية ورددوا بعض الكلمات مع الفنانين.



وأعرب الحاضرون عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الاحتفال الوطني الكبير، مؤكدين على أهمية يوم التأسيس في ذاكرة الوطن والمواطن. الدمام - شريف احمد - شهدت قلعة أمانة الأحساء احتفالاً بيوم التأسيس، وسط حضور غفير من الأهالي ومدراء الدوائر الحكومية، الذين تفاعلوا بشكل كبير مع فقرات العرض، خاصة أوبريت "ذكرى دولة".وبدأ الحفل بكلمة ترحيبية من أمين الأحساء المهندس عصام الملا، هنأ فيها الحاضرين بمناسبة يوم التأسيس، مؤكداً على أهمية هذا اليوم الذي يجسد تاريخ المملكة العربية السعودية العريق.بعد ذلك، شاهد الحضور أوبريت ”ذكرى دولة“ من تأليف حمد المويجد، وغناء محمد النوه، وإخراج شهاب الشهاب، وإشراف وإنتاج أمانة الأحساء.نال الأوبريت إعجاب الحاضرين الذين تفاعلوا مع فقراته الوطنية بشكل كبير، حيث تفاعلوا مع الأغاني الوطنية ورددوا بعض الكلمات مع الفنانين.وأعرب الحاضرون عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الاحتفال الوطني الكبير، مؤكدين على أهمية يوم التأسيس في ذاكرة الوطن والمواطن.