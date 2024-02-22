- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صور| تلاحم القيادة والشعب.. أهالي العلا يحتفون بيوم التأسيس بالبلدة القديمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - احتفى أهالي محافظة العُلا من وسط البلدة القديمة بمناسبة يوم التأسيس، من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة الوطنية المتنوعة نظَّمتها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وسط حضور لافت من الزوار بمختلف الأعمار متوشحين الأزياء التراثية، والأعلام الوطنية في صورة تجسد التلاحم بين القيادة والشعب.
وشملت الفعاليات العديد من العروض التفاعلية، والفنية، والتراثية، والعرضة السعودية، بالإضافة إلى الأزياء التقليدية، إلى جانب مسيرة وطنية ابتدأت من البلدة القديمة.
واستمرت إلى الواحة، إضافةً إلى عدد من الأركان التي عرضت العديد من المنتجات التي تشتهر بها المحافظة.
وشملت الفعاليات العديد من العروض التفاعلية، والفنية، والتراثية، والعرضة السعودية، بالإضافة إلى الأزياء التقليدية، إلى جانب مسيرة وطنية ابتدأت من البلدة القديمة.
واستمرت إلى الواحة، إضافةً إلى عدد من الأركان التي عرضت العديد من المنتجات التي تشتهر بها المحافظة.