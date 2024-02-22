شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام دارة الملك عبدالعزيز يهنئ القيادة بمناسبة يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل



ونوه بالرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ودورها الرائد في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتواكب مع المحافظة على هوية الإنسان السعودي وثقافته الأصيلة، وتراثه الغني. رحلة التأسيس وقال في تصريح بهذه المناسبة: "يتجلى الفخر والاعتزاز في قلب دارة الملك عبدالعزيز، حيث تحتفي وتحتفل بالرحلة الطويلة لتأسيس الدولة

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وأشار إلى أن الدارة تعتز بدورها الرائد في الحفاظ على تاريخ المملكة العربية السعودية، والعناية به، ونقله إلى الأجيال الناشئة، مؤكدًا مكانتها البارزة كمركز حضاري يسهم في تعزيز الوعي بالهوية الوطنية والقيم التي ارتكز عليها الوطن، وتفعيل التواصل الثقافي، ونقل الذاكرة الوطنية بأسلوب متطور يتماشى مع روح العصر.

وواصل تصريحه بقوله: "في هذا اليوم الذي يجسد الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، يقف منسوبو ومنسوبات دارة الملك عبدالعزيز جميعًا لتأكيد دورها الريادي كواجهة ومرجعية للميراث الوطني، ملتزمين بتحقيق رؤية المملكة 2030، ويعملون على إعلاء شأنها كمؤسسة وطنية تتواءم مع احتياجات وتطلعات الجيل الشاب".

الدمام - شريف احمد - رفع أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة يوم التأسيس.ونوه بالرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ودورها الرائد في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتواكب مع المحافظة على هوية الإنسان السعودي وثقافته الأصيلة، وتراثه الغني.وقال في تصريح بهذه المناسبة: "يتجلى الفخر والاعتزاز في قلب دارة الملك عبدالعزيز، حيث تحتفي وتحتفل بالرحلة الطويلة لتأسيس الدولة السعودية ، إنه يوم خاص يُعيدنا إلى اللحظات الملهمة، عندما رسم الإمام المؤسس محمد بن سعود خارطة طريق للمستقبل وأسس دولة تحمل قيم العدل والتوحيد".وأشار إلى أن الدارة تعتز بدورها الرائد في الحفاظ على تاريخ المملكة العربية السعودية، والعناية به، ونقله إلى الأجيال الناشئة، مؤكدًا مكانتها البارزة كمركز حضاري يسهم في تعزيز الوعي بالهوية الوطنية والقيم التي ارتكز عليها الوطن، وتفعيل التواصل الثقافي، ونقل الذاكرة الوطنية بأسلوب متطور يتماشى مع روح العصر.وواصل تصريحه بقوله: "في هذا اليوم الذي يجسد الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، يقف منسوبو ومنسوبات دارة الملك عبدالعزيز جميعًا لتأكيد دورها الريادي كواجهة ومرجعية للميراث الوطني، ملتزمين بتحقيق رؤية المملكة 2030، ويعملون على إعلاء شأنها كمؤسسة وطنية تتواءم مع احتياجات وتطلعات الجيل الشاب".