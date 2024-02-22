شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي جازان يحتفون بيوم التأسيس في الواجهات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

فرح وبهجة

وكانت أمانة منطقة جازان قد زينت الشوارع والحدائق والواجهات البحرية والأماكن والمرافق العامة بالأعلام الوطنية ابتهاجًا بهذه المناسبة.

الدمام - شريف احمد - توافد أهالي جازان نحو الواجهات البحرية في الكورنيش الشمالي والجنوبي والأوسط لمدينة جيزان، والحدائق العامة والقرية التراثية ومختلف الميادين والحدائق بمحافظات المنطقة، محتفلين بيوم التأسيس.وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بتاريخ الآباء والأجداد، عبر ارتداء الأزياء التقليدية والشعبية التي تعكس تراث المنطقة العريق.ووثقت عدسات الكاميرات اليوم، مظاهر الفرح والبهجة لدى كافة شرائح المجتمع واعتزازهم بالوطن الغالي.