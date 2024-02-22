شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب الشعبية بقرية التأسيس في الباحة تُعيد الأهالي إلى ماضيهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت "قرية التأسيس" التي تنظمها وزارة الثقافة، أهالي منطقة الباحة لممارسة الألعاب والرياضات الشعبية التقليدية.ووجد الأهالي فرصة لتحفيز ذاكرتهم نحو الكثير من الألعاب الشعبية القديمة، التي حوّلت الشوارع والأزقة في ذلك الزمن، ميادين للتنافس ركضًا وقفزًا ورميًا، وأصبحت موروثًا اجتماعيًا في حياة الأهالي، وأسهمت وقتها في تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد الحي وأبناء القرية أطفالًا وشبابًا، وساعدتهم على تنمية روح الشجاعة والفروسية والنجدة والتعاون الجماعي وقوة الاحتمال وحسن التصرف وسرعة البديهة.وشهدت الفعاليات العديد من الألعاب والرياضات الشعبية القديمة منها لعبة "الحبلة" وهي لعبة شعبية تلعبها ثلاث فتيات تتميز بالمهارة والخفة والنشاط واللياقة البدنية العالية, إلى جانب لعبة "أم تسع" ولعبة " و "الصقلة" و "جاءنا الغريب" و "النطة".