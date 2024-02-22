"أمانة نجران" تُنظم فعاليات مجتمعية احتفاءً بيوم التأسيس

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مظاهر الفرحة

الدمام - شريف احمد - نظمت أمانة منطقة نجران مساء اليوم، فعاليات استهدفت فيها المجتمع تزامناً مع يوم التأسيس، في ساحة النافورة التفاعلية على طريق الملك سعود.وشملت الفعاليات تنظيم عروض ليزر وأناشيد وطنية في ساحة النافورة التفاعلية، وتوزيع ورود وأعلام وطنية على المواطنين والمقيمين، وسط أجواء من مشاعر الفرح والبهجة لدى الكبار والصغار بهذه المناسبة الغالية.كما هيأت المنتزهات والساحات العامة بالمنطقة بالإعلام والشعارات الوطنية التي تعبر عن الحب والوفاء والانتماء للوطن.وعمت مظاهر الفرح والابتهاج عموم منطقة نجران احتفاءً بيوم التأسيس، متوشحه باللون ‏الأخضر وسط فرحة واعتزاز وابتهاج الأهالي والمقيمين، بالطرقات والحدائق والأماكن العامة ‏بالأعلام الوطنية وبصور الحب والوفاء للقيادة الرشيدة - حفظها الله - لترسم لوحة فنية وطنيه بهذه المناسبة الغالية.‏