شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة عارمة تغمر قلوب السعوديين في يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل



وسادت روح الفرح والسعادة في مختلف أنحاء المملكة، حيث توافد المواطنون والمقيمون للمشاركة في الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي أقيمت بهذه المناسبة.

أخبار متعلقة دعم رؤية 2030.. المملكة والصين توقّعان مذكرة تفاهم في النقل الجوي "أمانة نجران" تُنظم فعاليات مجتمعية احتفاءً بيوم التأسيس سعادة وفخر وفي هذا الصدد، قالت الطفلة ميار عبدالله: "أشعر بفرح وسعادة كبيرة بمناسبة يوم التأسيس، وأكثر ما أعجبني هو الفعاليات المميزة التي تقام في مختلف أنحاء المملكة".

وقال محمد النهاري: "لا أستطيع وصف شعوري في هذا اليوم، فهو يوم فخر وعزة بتاريخ يمتد لأكثر من ثلاثة قرون، هذا التاريخ الذي بدأنا فيه، ونحن السعوديون ضموحنا فوق السحاب".



وأكدت فاطمة الجاسم أن "يوم التأسيس ليس مجرد كلمة، بل هو شعور عميق يسكن القلب، مبينة أن أكثر ما يعجبها في هذا اليوم هو التراث الذي يجعلها تفتخر بالمملكة.

وعبّر عامر الحربي عن فخره بالوطن، وقال: ”الله يديم الأمن والأمان ويحفظ الملك وولي عهده.“



وقال سعد العميري: "يشعر أي مواطن سعودي بالفرح والسعادة في هذا اليوم، فهو يوم عظيم ومناسبة سعيدة على جميع الشعب".

وقالت أنوار الجاسم: "أشعر بالفخر والسعادة في هذا اليوم، وأتمنى أن يحفظ الله المملكة العربية

وتنوعت فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس في مختلف أنحاء المملكة، حيث شملت العروض العسكرية والفلكلورية، والفعاليات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الترفيهية الموجهة للأطفال والعائلات. الدمام - شريف احمد - عبّر عدد من المواطنين عن مشاعرهم الغامرة بمناسبة يوم التأسيس، الذي يصادف اليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير كل عام.وسادت روح الفرح والسعادة في مختلف أنحاء المملكة، حيث توافد المواطنون والمقيمون للمشاركة في الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي أقيمت بهذه المناسبة.وفي هذا الصدد، قالت الطفلة ميار عبدالله: "أشعر بفرح وسعادة كبيرة بمناسبة يوم التأسيس، وأكثر ما أعجبني هو الفعاليات المميزة التي تقام في مختلف أنحاء المملكة".وقال محمد النهاري: "لا أستطيع وصف شعوري في هذا اليوم، فهو يوم فخر وعزة بتاريخ يمتد لأكثر من ثلاثة قرون، هذا التاريخ الذي بدأنا فيه، ونحن السعوديون ضموحنا فوق السحاب".وأكدت فاطمة الجاسم أن "يوم التأسيس ليس مجرد كلمة، بل هو شعور عميق يسكن القلب، مبينة أن أكثر ما يعجبها في هذا اليوم هو التراث الذي يجعلها تفتخر بالمملكة.وعبّر عامر الحربي عن فخره بالوطن، وقال: ”الله يديم الأمن والأمان ويحفظ الملك وولي عهده.“وقال سعد العميري: "يشعر أي مواطن سعودي بالفرح والسعادة في هذا اليوم، فهو يوم عظيم ومناسبة سعيدة على جميع الشعب".وقالت أنوار الجاسم: "أشعر بالفخر والسعادة في هذا اليوم، وأتمنى أن يحفظ الله المملكة العربية السعودية من كل مكروه".وتنوعت فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس في مختلف أنحاء المملكة، حيث شملت العروض العسكرية والفلكلورية، والفعاليات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الترفيهية الموجهة للأطفال والعائلات.