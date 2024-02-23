شكرا لمتابعة خبر عن موسم الرياض يُعلن إغلاق منطقة بوليفارد سيتي لهذا السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن موسم الرياض إغلاق منطقة بوليفارد سيتي ، إحدى أكبر المناطق الترفيهية في موسم الرياض ، إثر الإقبال الكبير للمواطنين ، اليوم الخميس ، تزامناً مع احتفالات المواطنين بذكرى يوم التأسيس .

وقال موسم الرياض عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “منطقة بوليفارد سيتي تصل إلى الحد الأقصى لعدد الزوار اليوم ، نشوفكم بكرا ، حرصاً على خدمتكم وراحتكم ” .

وليست هذه المرة الأولى التي تُغلق فيها منطقة بوليفارد سيتي ، ففي يناير الماضي أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن إغلاق بوليفارد سيتي مقدماً اعتذاره الجمهور بعدما وصل عدد الزوار إلى 200 ألف شخص .

ويواصل آل الشيخ الترويج للعديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية وحتى الرياضية ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يشهد حضور جماهيري حاشداً من مختلف أنحاء الوطن العربي وسط مشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين والمشاهير من حول العالم .