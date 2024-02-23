شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحرس الوطني: يوم التأسيس يعكس إرثًا حضاريًا وتاريخًا مجيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال: تعيش المملكة العربية السعودية اليوم مناسبة عزيزة يوم التأسيس، الذي يوافق الثاني والعشرين من فبراير، بما يحمله من دلالات عميقة ترمز إلى إرث حضاري وتاريخ مجيد مشرف، يمتد قبل 3 قرون، تشكل عمر هذا الكيان الشامخ منذ وضع الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - أسسه المتينة وبنى دعائمه الراسخة في الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، مستعينًا بالله، ليقيم دولة تحكم الشريعة وتحيي السنة المطهرة، وتنشر الأمن والعدل في أرجاء واسعة من الجزيرة العربية، وتقف في وجه التحديات والعقبات بثبات وقوة وإيمان عميق".

تحول نوعي

وأضاف التويجري: اعتماد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يوم التأسيس، الذي شكل تحولًا نوعيًا في العناية بتاريخ بلادنا، والتأمل في إرثنا السياسي والحضاري والاجتماعي الغني، واستلهام الدروس والعبر والقيم من كل ذلك المعين الأصيل، ولا غرابة في هذا التوجه والعناية والاهتمام، فهو -رعاه الله- الذاكرة الحية لتاريخ بلادنا وماضيها وحاضرها، بمعرفته وسعة اطلاعه، وإدراكه العميق لكل ما مر به هذا الوطن الشامخ من تحولات ونقلات، وما واكب ذلك من تحديات وصعوبات، وقفت أمامها همم الرجال الأشاوس وعزيمة الأبطال، لتشيد هذا الكيان الشامخ.



وتابع: كما أن سمو ولي العهد - حفظه الله - صاحب الرؤية الحكيمة الذي يقود النهضة المباركة، قد أولى جل عنايته واهتمامه بإبراز تاريخ المملكة، وما حباها الله عز وجل من مقومات حضارية وتاريخية وعمق وثراء ضارب في الجذور.

واختتم حديثه قائلًا: "فهنيئا لنا بهذا الوطن العظيم، وتاريخه المجيد، وهنيئًا لنا بهذه القيادة الحكيمة الرشيدة، وأسأل الله تعالى أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالعون والتوفيق والسداد، وأن يديم على المملكة وشعبها العز والتمكين والسؤدد".