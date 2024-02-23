شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "التعاون الإسلامي": يوم التأسيس علامة تاريخية فارقة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، باسمه وباسم منسوبي منظمة التعاون الإسلامي كافة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ ومن خلالهما الشعب السعودي الكريم بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.
وسأل المولى سبحانه وتعالى أن يديم على المملكة الأمن والرخاء والازدهار.
وأشار إلى أن هذا يشكل تجسيدًا للخطط والبرامج والتطلعات الطموحة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لما فيه من تعزيز لمكانة المملكة وريادتها الإقليمية والدولية.
ولا سيما لقضايا العالم الإسلامي في ظل رئاستها الرشيدة للدورة الحالية لمؤتمر القمة الإسلامي، واهتمامها الدؤوب بدعم العمل الإسلامي المشترك.
وأعرب الأمين العام عن تمنياته بدوام الرخاء والعز والمجد للمملكة، دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، ورائدة التضامن الإسلامي والعمل الخيري والإنساني.
وسأل المولى سبحانه وتعالى أن يديم على المملكة الأمن والرخاء والازدهار.
عمق تاريخي وحضاري وثقافيوأكد الأمين العام أن هذا اليوم يشكل علامة فارقة لما يرمز إليه من عمق تاريخي وحضاري وثقافي للمملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن ما تشهده المملكة اليوم من تقدم ورفعة في ضوء رؤية المملكة 2030 في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن هذا يشكل تجسيدًا للخطط والبرامج والتطلعات الطموحة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لما فيه من تعزيز لمكانة المملكة وريادتها الإقليمية والدولية.
ولا سيما لقضايا العالم الإسلامي في ظل رئاستها الرشيدة للدورة الحالية لمؤتمر القمة الإسلامي، واهتمامها الدؤوب بدعم العمل الإسلامي المشترك.
وأعرب الأمين العام عن تمنياته بدوام الرخاء والعز والمجد للمملكة، دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، ورائدة التضامن الإسلامي والعمل الخيري والإنساني.