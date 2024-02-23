شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه ـإن شاء الله ـ يوم الجمعة الموافق 13 / 8 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

