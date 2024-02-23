اخبار السعوديه

الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه ـإن شاء الله ـ يوم الجمعة الموافق 13 / 8 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا