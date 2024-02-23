شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه ـإن شاء الله ـ يوم الجمعة الموافق 13 / 8 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.