شكرا لقرائتكم خبر عن العرضة السعودية بحائل تستقطب زوار فعاليات يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

العرضة السعودية

الدمام - شريف احمد - أدت الفرقة الشعبية بمناسبة فعاليات يوم التأسيس‏" العرضة السعودية "‏، ضمن فعاليات أمانة منطقة حائل احتفاء بهذه المناسبة.وذلك بمنتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن، وحديقة السلام، وممشى الفجر، حيث تفاعل معها الحضور من الزائرين بمختلف الأعمار بهذا الفن الشعبي.وتعد العرضة السعودية رقصةً شعبيةً من الإرث الماضي والحاضر، وتؤدى بزي خاص في أوقات الاحتفالات والأعياد والمناسبات الرسمية والفعاليات.وتُستَعرضُ فيها السيوف بحركات متناسقة مع إيقاع الطبول ويُحمل فيها علم المملكة العربية السعودية.