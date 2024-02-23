شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. "قرية التأسيس" تحكي رحلة عظيمة عبر فصول التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنقل قرية التأسيس المقامة في محافظة جدة، ضمن الاحتفال بيوم التأسيس، الأهالي من المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة، في رحلة عبر فصول التاريخ، تحكي قصصًا من الماضي العريق لتاريخ المملكة الممتد إلى 3 قرون.

وتُثري القرية وتُعيد إحياء تراثها وتنوع ثقافاتها، فيما تنفرد منطقة الأطعمة بالقرية، ضمن دليل الطهي للمنطقة الغربية، بتقديم ماضٍ عريق سطرته أنامل الأهالي قديمًا، لتحاكي تجربة غنية بالمذاق الأصيل بطبق الخبز بالزبدة والعسل كرمز للكرم والضيافة.

القهوة السعودية

وتأتي القهوة السعودية التي ترمز لتراثنا وهي من المشروبات الساخنة المُفضلة، من ضمن الفعاليات بالقرية، كما تعرض السوبيا كمشروب رمضاني تقليدي، يُصنع من الشعير أو الزبيب.

وكذلك تُشارك مختلف مناطق المملكة بأطباقها التقليدية، ما يُتيح للزائرين فرصة تذوق مأكولات مختلفة من جميع أنحاء المملكة.

