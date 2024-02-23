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الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

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شكرا لقرائتكم الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة ذكرى يوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجوازات “ختمًا خاصًا”، احتفاءً بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق الـ 22 من فبراير من كل عام.

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أمجاد وبطولات الدولة

ويتضمن الختم معانٍ تاريخية متنوعة مرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية، واعتزازًا بعمق المملكة وتاريخها الراسخ قبل 3 قرون وتوثيقًا لمسيرة قادتها وشعبها.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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