شكرا لقرائتكم الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة ذكرى يوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجوازات “ختمًا خاصًا”، احتفاءً بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق الـ 22 من فبراير من كل عام.

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أمجاد وبطولات الدولة السعودية

ويتضمن الختم معانٍ تاريخية متنوعة مرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية، واعتزازًا بعمق المملكة وتاريخها الراسخ قبل 3 قرون وتوثيقًا لمسيرة قادتها وشعبها.