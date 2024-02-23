شكرا لقرائتكم المنتدى السعودي للإعلام و”فومكس”.. أقوى تجمع مهني في الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - “لدينا قصة تستحق أن تروى والأبواب مفتوحة للجميع” هكذا تحدث رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي عن المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام “فومكس” والذي أسدل عليه الستار أمس بعد أن ملأ سماءات الإبداع إلهاما وابتكارا بحضور أكثر من 20 الف مختص في الإعلام من كافة دول العالم، وازدان بمشاركة قامات وضعت بصماتها المؤثرة على مر السنوات الماضية في الصناعة الإعلامية.

المنتدى الأكبر من نوعه

لتحتضن الرياض عاصمة الإعلام العربي والتنمية المنتدى الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين ناقشوا ملامح التغيير والتطوير الإعلامي، ومستقبل الإعلام في ظل التحولات التقنية الهائلة ليؤكد محمد بن فهد الحارثي خلال كلمته في المنتدى إطلاق حزمة من المبادرات الإعلامية بالتعاون مع الشركاء لتطوير القطاع ورفع مستوى الكفاءات، فقصص النجاح التنموية التي تقودها السعودية تؤثر تباعا على كافة القطاعات.

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وشهد المنتدى على مدار اليومين الماضيين أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة قدمها 150 متحدثا من رواد صناعة الإعلام والمختصين والممارسين وناقشوا فيها 80 محورا حول مستجدات العمل الإعلامي في العالم بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي.

توجت تلك المحاور باستعراض أبرز التجارب المحلية والدولية في الإعلام، ودوره باعتباره صناعة مهمة في القضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية، كما بحث أهمية الإعلام الرقمي والتسويق، وصحافة الموبايل والتلفزيون والصحافة، وفنون تحرير الأخبار، وواقع الإعلام العربي.

واقع الإعلام المحلي والعربي

وامتدادا لنسخ المنتدى الماضية واصلت النسخة الثالثة صناعة التأثير لتعكس الجلسات واقع الإعلام المحلي والعربي في المجال الإعلامي العربي والعالمي، ‏ومستقبل المنطقة في ظل متغيرات المناخ، وكذلك السياحة والإعلام العربي في مواجهة التحولات.

ولطالما كان الإبداع السعودي مستمدا من طموح الحاضر وأمجاد الماضي لتنافس الجلسات الإعلام بين الماضي والحاضر في الأزمات والدور والتأثير المتبادل، شاملة أكثر من ذلك لتناقش تنظيم الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، والرياضة السعودية التحولات الكبرى من المحلية إلى العالمية، والتقنية والإعلان التحديات والحلول في صناعة الترفيه في المملكة، والتحالف والاندماج في عصر تشكلات الإعلام، وتطورات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، والإنتاج التلفزيوني، والإعلام والمؤثرين، وصناعة البودكاست وفرص الإبداع الإستراتيجية الإعلامية في تسويق أهداف التنمية المستدامة المهارات الإعلامية بين الشغف والمهنية.

وعلى هامش المنتدى، أقيمت النسخة الثانية من معرض مستقبل الإعلام ” فومكس “؛ أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، لتثبت الرياض العالم بأسره أنه قبلة التطور والتطوير أو كما قال محمد الحارثي نستقبل ملايين الزوار سنويا، وبإمكاننا تحسين وتطوير وتكملة المسيرة معا.