شكرا لقرائتكم توضيح من حساب المواطن بشأن عدم توفر مستند الاستقلالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - جدد برنامج حساب متابعات الخليج 365، التأكيد على ضرورة توفر المستندات لإثبات استقلالية المستفيد.

جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب متابعات الخليج 365 عبر منصة “إكس” على سؤال يقول: “كيف ملفي مكتمل وأكون غير مؤهل ويطلب مني إرفاق إثبات السكن وأنا ساكن مع أخي”.

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الإضافة كتابع لرب الأسرة

وقال الحساب: “في حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية باسمك يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة”.

ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن زيارة الموقع والدخول إلى حساب المستفيد (تفاصيل الطلب– المرفقات)، وفي حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية يتم الإضافة كتابع لدى رب الأسرة.

نتائج الأهلية

يأتي هذا فيما يترقب مستفيدو حساب متابعات الخليج 365 الإعلان عن نتائج الأهلية للمستفيدين من الدفعة رقم 76 استحقاق شهر مارس المقبل في الوقت الذي تتواصل فيه عملية تقديم الاعتراضات على مبلغ الدعم في الدفعة 75 استحقاق فبراير الجاري.