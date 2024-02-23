شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يحذر من الإسراف والتفريط في نعم الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. عبد الرحمن السديس، إن الأمن يحقق العز والهناء والنماء والرخاء، محذرًا من التفريط في نعمة الأمن بالفوضى ومخالفة الأنظمة والجرائم والشرور.

وأكد أن من أبهج المباهج وأحكم المناهج تحقيق شعيرة الائتلاف والجماعة والسمع والطاعة والتلاحم والوفاق، مشيرًا إلى أن إهدار هذه النعمة بالتجاوز والاختلاف يعد من الأعاصير التي ما انفكت أمتنا ترزح تحت أثقالها.

وأوضح أن من نعم المولى حفظ النفس والبدن، مبينًا ضرورة صونها عن كل مكروه وتجنب إزهاقهتا بغير حق فذلك من أعظم الكبائر. الحفاظ على النعمة وتابع مؤكدًا أن من النعم الظاهرة لكل شكور، هي نعمة الغذء من الطعام والشراب، والتي امتن الله على عباده بها في قوله تعالى "فلينظر الإنسان إلى طعامه".

وحذر من مغبة كفر نعم الله بالتخوض فيها بغير حق وصرفها فيما يسخط المنعم جل وعلا، وإهدارها بالإسراف وعدم الحفظ، مبينًا أن ذلك يظهر في الولائم والأعراس والسلع والبضائع وأنواع الاستهلاك والكماليات.

وأكد أنه يتحتم علينا حمد الله على الدوام، فكم أغدق من أنواع الأرزاق والنعم، فلله الحمد والشكر والثناء ذاكرًا قول الله "ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم".

ووجه كلامه إلى التجار والأثرياء بقوله :اتقوا الله في النعم واحذروا المباهاة والبطر والتفاخر والمغالاة في الأسعار والاحتكار، فكم من أناس يتضورون جوعًا وآخرون يعيشون التخمة".

وأشاد بجهود جمعيات حفظ النعمة وإكرامها، مؤكدا أنه ينبغي التعاون معهم في حفظ فائض النعم، موجهًا المسلمين بشكر الله على نعمه، فإنه كفيل للنعم بالتقييد.