شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يناقش سبل التعاون المشترك مع وزير العدل التركي في أنقرة والان نبدء بالتفاصيل

بحث سبل تعزيز التعاون

الدمام - شريف احمد - التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في أنقرة عاصمة جمهورية تركيا، بمعالي وزير العدل التركي السيد يلماز تونج.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات العدلية بين البلدين، وسبل تعزيزها وآليات التعاون المشترك في مباشرة الإجراءات القضائية الدولية، والتأكيد على مكافحة الجرائم خاصة العابرة للحدود منها، ودور الأجهزة العدلية في البلدين الشقيقين في ذلك، وجهودهما المشتركة في تفعيل الإتفاقيات الدولية في هذا الشأن.حضر الاستقبال سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا الأستاذ فهد بن أسعد أبو النصر.