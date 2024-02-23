شكرا لقرائتكم خبر عن لتوثيق البطولات.. "الإعلام" تطلق فيلم "راعي الأجرب" بمناسبة يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت مبادرة كنوز السعودية في وزارة الإعلام، الفيلم الدرامي التاريخي القصير، بعنوان "راعي الأجرب"، بالتزامن مع مناسبة يوم التأسيس، بالشراكة مع دارة الملك عبد العزيز في توثيق ومراجعة المعلومات التاريخية.
ويروي الفيلم قصة الإمام تركي بن عبد الله بعد دمار الدرعية وسقوط الدولة السعودية الأولى، وما تبع ذلك من أحداث استعرضها الفيلم، صوّرت مدى قدرته في الدفاع عن أرضه وتخطيطه المستمر لهزيمة العدو، وجهوده في جمع مناصريه، والمضي قدمًا لاستعادة الرياض، ما تحقق له في نهاية المطاف.
يذكر أن مبادرة كنوز تندرج ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على الأصعدة كافة، من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة والرسوم المتحركة.
كما أنتجت المبادرة عددًا من الأعمال؛ مثل: "مرحلة صعبة"، و"نورس العرب"، و"على حد سواء"، و"ماذا يأكل السعوديون"، و"أطلس السعودية” ، و"هورايزُن"، وأطلقت مؤخرا الفيلم الوثائقي "المحطة سبعة".
ويروي الفيلم قصة الإمام تركي بن عبد الله بعد دمار الدرعية وسقوط الدولة السعودية الأولى، وما تبع ذلك من أحداث استعرضها الفيلم، صوّرت مدى قدرته في الدفاع عن أرضه وتخطيطه المستمر لهزيمة العدو، وجهوده في جمع مناصريه، والمضي قدمًا لاستعادة الرياض، ما تحقق له في نهاية المطاف.
فيلم "راعي الأجرب"يأتي إنتاج فيلم "راعي الأجرب" امتدادًا لإنتاجات مبادرة كنوز السعودية، التي تهدف إلى توثيق البطولات والقصص التاريخية، وتقديمها للجمهور المحلي والدولي بأفضل المعايير الفنية والمواصفات الدولية.
يذكر أن مبادرة كنوز تندرج ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على الأصعدة كافة، من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة والرسوم المتحركة.
كما أنتجت المبادرة عددًا من الأعمال؛ مثل: "مرحلة صعبة"، و"نورس العرب"، و"على حد سواء"، و"ماذا يأكل السعوديون"، و"أطلس السعودية” ، و"هورايزُن"، وأطلقت مؤخرا الفيلم الوثائقي "المحطة سبعة".