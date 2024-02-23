شكرا لقرائتكم خبر عن "فرحة وطن".. "سلوى" تحتفل بيوم التأسيس بعرضة سعودية وفلكلورية شعبية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - احتفلت بلدية سلوى بيوم التأسيس تحت شعار ”فرحة وطن“ بحضور محافظ العديد نايف القوس وروساء المراكز التابعة للمحافظة ومدراء الدوائر والقطاعات الحكومية، وذلك بملعب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بكورنيش سلوى وسط حضور كثيف من الأهالي.
كما أقيم معرض للسيارات الكلاسيكية، حيث تفاعل الحضور مع مختلف الفقرات والعروض.
وأكد محافظ العديد نايف القوس على أهمية يوم التأسيس كونه مناسبة وطنية عزيزة على قلوب جميع السعوديين، تجسد ملاحم البطولة والتضحية التي سطّرها الأجداد لبناء هذا الوطن العظيم.
ونالت الفعاليات إعجاب الحضور الذين عبّروا عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدين على أهمية التمسك بالقيم والمبادئ التي أسس عليها هذا الوطن.
عروض احتفالية متنوعةوشهدت الفعاليات إقامة عروض فلكلورية شعبية مميزة، بدأت بالعرضة السعودية بمشاركة من الفرق الشعبية، إضافة إلى مشاركة فرق الأطفال احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية.
كما أقيم معرض للسيارات الكلاسيكية، حيث تفاعل الحضور مع مختلف الفقرات والعروض.
وأكد محافظ العديد نايف القوس على أهمية يوم التأسيس كونه مناسبة وطنية عزيزة على قلوب جميع السعوديين، تجسد ملاحم البطولة والتضحية التي سطّرها الأجداد لبناء هذا الوطن العظيم.
الترابط بين القيادة والشعبوأشار إلى أن هذه الاحتفالات تعكس روح التلاحم الوطني بين القيادة والشعب، وتؤكد على حرص المملكة العربية السعودية على الحفاظ على تراثها الوطني وتاريخها العريق.
ونالت الفعاليات إعجاب الحضور الذين عبّروا عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدين على أهمية التمسك بالقيم والمبادئ التي أسس عليها هذا الوطن.